«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Global Look Press

«Манчестер Сити» переиграл бирмингемскую «Астон Виллу» в перенесенном матче первого тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» после 18 матчей набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующей игре «горожане» на выезде встретятся с «Вест Бромвич Альбион».

«Астон Вилла» (26) располагается на 11-й строчке. 23 января клуб примет «Ньюкасл Юнайтед» в перенесенной встрече 11-го тура.

Ранее были определены лучшие игроки 19-го тура АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Астон Вилла» (Бирмингем) — 1:0
Голы: 1:0 — Силва, 79; 2:0 — Гюндоган, 90.