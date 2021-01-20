Российский боец Ахмедов одержал победу над Бризом на турнире UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Омари Ахмедов одержал победу над британцем Томом Бризом на турнире UFC on ESPN 20 в Абу-Даби.

Поединок продлился два раунда и завершился победой россиянина удушающим приемом.

Теперь в активе 33-летнего Ахмедова 21 победа, пять поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Для Бриза это поражение стало третьим в пятнадцати поединках.

В главном бою турнира ESPN 20 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби сойдутся американцы Майкл Кьеза и Нил Магни.

Ранее сообщалось, что российский боец Умар Нурмагомедов успешно дебютировал в UFC.