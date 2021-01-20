Загитова анонсировала новую программу со своим участием на Первом канале
Карен Саркисян
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Российская фигуристка Алина Загитова анонсировала новую программу со своим участием на Первом канале.
Фигуристка опубликовала в Instagram промо-ролик передачи.
«Скоро», — подписала Загитова публикацию.
Отметим, что название и дата выхода программы не сообщаются.
Напомним, что Алина Загитова вместе с Алексеем Ягудиным вела на Первом канале шоу «Ледниковый период».
Ранее стали известны даты финала Кубка России по фигурному катанию в Москве.
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