Защитника «Локомотива» Ротенберга прооперировали в Барселоне

Защитника московского «Локомотива» Бориса Ротенберга прооперировали в Барселоне, передает пресс-служба красно-зеленых в Twitter.

Отмечается, что футболисту удалили фиксирующую пластину.



Игрок продолжает восстанавливаться от травмы крестообразных связок колена, которую он получил в декабре 2018 года в игре с казанским «Рубином».

Ранее «Локомотив» заменил соперника по товарищескому матчу.