Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании, сообщает Sport.es.

Напомним, в решающем матче сине-гранатовые встречались с «Атлетиком» из Бильбао (2:3). За минуту до конца поединка Месси жестко отмахнулся от соперника.



Нападающий сборной Аргентины получил первую красную карточку в карьере.

Ранее сообщалось о том, что Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей после удаления в финале Суперкубка Испании.