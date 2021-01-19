Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника
Андрей Черников
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Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании, сообщает Sport.es.
Напомним, в решающем матче сине-гранатовые встречались с «Атлетиком» из Бильбао (2:3). За минуту до конца поединка Месси жестко отмахнулся от соперника.
Нападающий сборной Аргентины получил первую красную карточку в карьере.
Ранее сообщалось о том, что Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей после удаления в финале Суперкубка Испании.
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