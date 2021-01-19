Определены лучшие голы 19-го тура Английской премьер-лиги
Антон Борисов
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Определены лучшие голы 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В топ-5 вошли мячи, забитые полузащитником «Лестер Сити» Джеймсом Мэддисоном, хавбеком столичного «Тоттенхэм Хотспур» Тангаем Н'Домбеле, нападающим лондонского «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом, полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом и его одноклубником Рахимом Стерлингом.
После 18 матчей в турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший 37 очков.
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