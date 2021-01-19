Определены лучшие голы 19-го тура Английской премьер-лиги

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг
Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг
Reuters

Определены лучшие голы 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-5 вошли мячи, забитые полузащитником «Лестер Сити» Джеймсом Мэддисоном, хавбеком столичного «Тоттенхэм Хотспур» Тангаем Н'Домбеле, нападающим лондонского «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом, полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом и его одноклубником Рахимом Стерлингом.

После 18 матчей в турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший 37 очков.

Ранее были определены топ-5 лучших голов 18-го тура АПЛ.