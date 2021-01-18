Салах изъявил желание остаться в «Ливерпуле»
Харитон Сергеев
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Игрок английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах заявил, что хочет остаться в клубе, передает Sky Sports.
«Хочу задержаться в «Ливерпуле» как можно дольше. Понимаю, что все в руках клуба. Всегда выкладываюсь на 100%, играя за команду. Хочу выиграть с этим клубом как можно больше трофеев», — заявил Салах.
Египтянин выступает за «красных» с 2017 года.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет купить Эрлинга Холанда.
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