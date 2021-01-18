Салах изъявил желание остаться в «Ливерпуле»

Игрок английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах заявил, что хочет остаться в клубе, передает Sky Sports.

«Хочу задержаться в «Ливерпуле» как можно дольше. Понимаю, что все в руках клуба. Всегда выкладываюсь на 100%, играя за команду. Хочу выиграть с этим клубом как можно больше трофеев», — заявил Салах.



Египтянин выступает за «красных» с 2017 года.

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