«Калгари» Нестерова обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ
Карен Саркисян
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«Калгари Флэймз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 5:2.
В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм, Марк Джордано и Расмус Андерссон.
В составе «Ванкувера» — Джек Виртанен и Тайлер Майерс.
Напомним, что в составе «Флэймз» выступает российский защитник Никита Нестеров.