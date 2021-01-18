«Калгари» Нестерова обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Официальный сайт НХЛ

«Калгари Флэймз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 5:2.

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм, Марк Джордано и Расмус Андерссон.

В составе «Ванкувера» — Джек Виртанен и Тайлер Майерс.

Напомним, что в составе «Флэймз» выступает российский защитник Никита Нестеров.

Ранее «Калгари» Нестерова разгромил «Ванкувер» в матче НХЛ.