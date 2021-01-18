«Филадельфия» Проворова разгромно проиграла «Баффало» в матче НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

«Баффало Сэйбрз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Филадельфия и завершилась со счетом 6:1.

В составе «Баффоло» заброшенными шайбами отметились Кертис Лазар (2), Сэм Райнхарт (2), Хенри Йокихарью и Виктор Олофссон.

В составе «Филадельфии» — Николя Оле-Кюбель.

Напомним, что в составе «Филадельфии» выступает российский защитник Иван Проворов.

Ранее «Калгари» Нестерова разгромил «Ванкувер» в матче НХЛ.