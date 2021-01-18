«Филадельфия» Проворова разгромно проиграла «Баффало» в матче НХЛ
Карен Саркисян
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«Баффало Сэйбрз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Филадельфия и завершилась со счетом 6:1.
В составе «Баффоло» заброшенными шайбами отметились Кертис Лазар (2), Сэм Райнхарт (2), Хенри Йокихарью и Виктор Олофссон.
В составе «Филадельфии» — Николя Оле-Кюбель.
Напомним, что в составе «Филадельфии» выступает российский защитник Иван Проворов.