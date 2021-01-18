Валуев раскритиковал решение лишить Минск права на проведение ЧМ

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по экологии и охране окружающей... Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по экологии и охране окружающей...
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по экологии и охране окружающей...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший боксер Николай Валуев раскритиковал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права на проведение чемпионат мира по хоккею 2021 года, передает «СЭ».

«Мы видим, что политика теперь определяет те или иные действия спортивных властей. Комитет принял решение на фоне давления спонсоров и общественности, но оно все равно политическое», — сказал Валуев.

Турнир должен состояться с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось о том, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею