Роднина разочарована решением перенести ЧМ по хоккею из Минска

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год
Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Экс-фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает Sport24.

«Обидно. Мы все время говорим, что спорт вне политики, а все наоборот оказывается. Сложно будет рассмотреть Россию в качестве места проведения. Нужно заявки подавать и непростая процедура», — сказала Роднина.

Напомним, турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.