Роднина разочарована решением перенести ЧМ по хоккею из Минска

Экс-фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает Sport24.

«Обидно. Мы все время говорим, что спорт вне политики, а все наоборот оказывается. Сложно будет рассмотреть Россию в качестве места проведения. Нужно заявки подавать и непростая процедура», — сказала Роднина.



Напомним, турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.