Экс-капитан «Амкара» посоветовал Миранчуку не возвращаться в Россию

Экс-капитан пермского «Амкара» Алексей Попов посоветовал игроку итальянской «Аталанты» Алексею Миранчуку не возвращаться в Россию, передает «РБ Спорт».

«Моя рекомендация — никогда больше не возвращаться в Россию как футболисту. У нас слабый чемпионат. Квартиру и машину можно купить в любой стране, а титулы и турниры не продаются», — сказал Попов.



Напомним, Миранчук перешел из московского «Локомотива» в «Аталанту» летом 2020 года.

Ранее «Аталанта» Миранчука сыграла вничью с «Дженоа» в матче Серии А.