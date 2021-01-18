Экс-капитан «Амкара» посоветовал Миранчуку не возвращаться в Россию
Андрей Черников
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Экс-капитан пермского «Амкара» Алексей Попов посоветовал игроку итальянской «Аталанты» Алексею Миранчуку не возвращаться в Россию, передает «РБ Спорт».
«Моя рекомендация — никогда больше не возвращаться в Россию как футболисту. У нас слабый чемпионат. Квартиру и машину можно купить в любой стране, а титулы и турниры не продаются», — сказал Попов.
Напомним, Миранчук перешел из московского «Локомотива» в «Аталанту» летом 2020 года.
Ранее «Аталанта» Миранчука сыграла вничью с «Дженоа» в матче Серии А.
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