«Атлетик» победил «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании
Вадим Балканов
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В финальном матче за Суперкубок Испании каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику».
Встреча прошла в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:3.
В составе сине-гранатовых дубль на свой лицевой счет оформил французский нападающий Антуан Гризманн.
У победившей команды отличились Оскар Де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что в матче 18-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» победил туринский «Ювентус».
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