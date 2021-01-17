Хабиб поделился ожиданиями от предстоящего боя двоюродного брата

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя двоюродного брата, российского бойца смешанных единоборств (MMA) Умара Нурмагомедова с казахстанским бойцом MMA Сергеем Морозовым.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Морозов состоится 20 января.

«Все идет по плану, 20 января Умар Нурмагомедов должен порадовать. Все тяжелые тренировки позади, осталось сделать вес, а пока идем, опережая график», — написал Хабиб Нурмагомедов в Instagram.

На счету Умара Нурмагомедова 12 побед в 12 поединках в MMA.

На счету Морозова — 17 побед в 20 поединках.

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