Хабиб поделился ожиданиями от предстоящего боя двоюродного брата
Карен Саркисян
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя двоюродного брата, российского бойца смешанных единоборств (MMA) Умара Нурмагомедова с казахстанским бойцом MMA Сергеем Морозовым.
Напомним, что бой Нурмагомедов — Морозов состоится 20 января.
«Все идет по плану, 20 января Умар Нурмагомедов должен порадовать. Все тяжелые тренировки позади, осталось сделать вес, а пока идем, опережая график», — написал Хабиб Нурмагомедов в Instagram.
На счету Умара Нурмагомедова 12 побед в 12 поединках в MMA.
На счету Морозова — 17 побед в 20 поединках.
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