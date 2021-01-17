Главный тренер «Лестера» пошутил на тему социального дистанцирования

«Лестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счетом 2:0.

После игры главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс пошутил на тему социального дистанцирования.

«Отличная победа над хорошей командой. Мы были слишком пассивны в начале, строго придерживались социального дистанцирования и не приближались к ним», — передает слова Роджерса BBC.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может приобрести нападающего «Боруссии» Холанда.