«Челси» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ
Андрей Черников
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Лондонский «Челси» обыграл «Фулхэм» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Мэйсон Маунт, который отличился на 78-й минуте. На 44-й минуте встречи был удален игрок «дачников» Энтони Робинсон.
Футбол. АПЛ
«Фулхэм» — «Челси» — 0:1
Гол: 0:1 — Маунт, 78.
Газета.Ru вела онлайн-трансляцию поединка.
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