«Челси» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ

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Эпизод матча «Фулхэм» - «Челси» Эпизод матча «Фулхэм» - «Челси»
Эпизод матча «Фулхэм» - «Челси»
Reuters

Лондонский «Челси» обыграл «Фулхэм» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Мэйсон Маунт, который отличился на 78-й минуте. На 44-й минуте встречи был удален игрок «дачников» Энтони Робинсон.

Футбол. АПЛ
«Фулхэм» — «Челси» — 0:1
Гол: 0:1 — Маунт, 78.

Газета.Ru вела онлайн-трансляцию поединка.

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