Названа причина отстранения трех арбитров от работы в РПЛ

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Главный судья Евгений Турбин Главный судья Евгений Турбин
Главный судья Евгений Турбин
Александр Вильф/РИА «Новости»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о причине отстранения арбитров Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина от обслуживания матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сухой, Турбин и Волошин отстранены на неопределенный срок по причине самых низких оценок по итогам первой части сезона», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что Сухой, Турбин и Волошин отстранены на неопределенный срок.