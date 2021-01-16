Названа причина отстранения трех арбитров от работы в РПЛ
Антон Борисов
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о причине отстранения арбитров Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина от обслуживания матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сухой, Турбин и Волошин отстранены на неопределенный срок по причине самых низких оценок по итогам первой части сезона», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат.com».
Ранее сообщалось, что Сухой, Турбин и Волошин отстранены на неопределенный срок.
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