Карпин оценил состояние игроков «Ростова» после возвращения из отпуска
Антон Борисов
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил физическое состояние футболистов после возвращения из отпуска.
«Могу сказать, что ребята порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска, с хорошим весом. Чуть в худшем состоянии вернулись травмированные Мамаев и Терентьев, но это нормально и естественно, потому что они не могли заниматься во время отпуска»», — заявил специалист в интервью, опубликованном на YouTube-канале команды.
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее Карпин отреагировал на новость об интересе туринского «Ювентуса» к нападающему «Дженоа» Элдору Шомуродову.
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