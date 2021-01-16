Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одолеть «Питтсбург»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» переиграла «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил Трэвис Конечны. Еще по разу отличились Иван Проворов и Оскар Линдблом, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Сидни Кросби и Брендон Танев.



Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» во второй раз за два дня обыграл «Баффало Сейберс» в матче НХЛ.