Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одолеть «Питтсбург»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» переиграла «Питтсбург Пингвинз».
Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.
В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил Трэвис Конечны. Еще по разу отличились Иван Проворов и Оскар Линдблом, поразивший пустые ворота.
У проигравшей команды отличились Сидни Кросби и Брендон Танев.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» во второй раз за два дня обыграл «Баффало Сейберс» в матче НХЛ.