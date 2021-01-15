«Динамо» получило штраф 1,6 млн за участие в матче зараженных COVID-19 игроков

Брянское «Динамо» было оштрафовано на сумму в 1,6 млн рублей за неправомерное участие игроков команды в матче шестого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Матч против «Иртыша» состоялся 30 августа. Недавно в социальных сетях появились документы, согласно которым 28 числа было известно, что коронавирусная инфекция обнаружена у Алексея Сапаева, Григория Чиркина и Павла Баранова. Все игроки вышли на поле в стартовом составе.

По итогам проведенной проверки начальник команды Валерий Корнеев был пожизненно отстранен от футбольной деятельности за подделку документов, главный тренер «Динамо» Александр Горбачев дисквалифицирован на год. Общая сумма штрафа составила 1,6 млн рублей.

В матче шестого тура турнира брянскому клубу присуждено поражение.

Ранее сообщалось, что стало известно имя основного кандидата на пост тренера вратарей ЦСКА.