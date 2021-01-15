Объявлен лучший тренер декабря в Английской премьер-лиге

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Дин Смит признан лучшим тренером декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

В прошедшем месяце «Астон Вилла» не потерпела ни одного поражения в пяти матчах и завершила 2020 год на пятом месте в турнирной таблице.

Также на награду претендовали Карло Анчелотти («Эвертон»), Шон Дайч («Бернли»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком декабря.