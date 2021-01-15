Капризов признан первой звездой дебютного матча в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингс», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В своем дебютном матче в НХЛ российский форвард забросил победную шайбу в овертайме и отметился двумя результативными передачами.

Вторым стал защитник «Миннесоты» Юнас Бродин. В его активе один гол.

Третьей звездой признан форвард «Лос-Анджелеса» Дастин Браун, отметившийся результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Капризов вошел в тройку претендентов на «Колдер Трофи».