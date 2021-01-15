Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Детройт»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Детройт Ред Уингз».
Встреча прошла в Детройте на «Литл Сесарс Арене» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нико Нидеррайтер, Райан Дзингел и Андрей Свечников, поразивший пустые ворота.
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