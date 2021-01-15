Миранчук покинул поле на 69-й минуте игры против «Кальяри»
Вадим Балканов
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был заменен на 69-й минуте игры против «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
25-летний воспитанник столичного «Локомотива» отличился на 43-й минуте игры с передачи колумбийского форварда Луиса Муриэля.
За 20 минут до конца основного времени матча подопечные Джанпьеро Гасперини уверенно ведут в счете — 3:1.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук забил в дебютных матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
#AtalantaCagliari | 3-1 | 69'— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 14, 2021
�� Cambio #Atalanta | Substitution
➡️ @Hans33Hateboer, #Iličić
⬅️ #Gosens, #Miranchuk#CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️��