Футболист «Челси» Пиазон перешел в «Брагу»
Андрей Черников
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Футболист лондонского «Челси» Лукас Пиазон перешел в «Брагу», сообщает пресс-служба португальского клуба в Twitter.
Стоит отметить, что хавбек был игроком «синих» с 2012 года, но провел за команду из Лондона лишь три матча.
«Челси» семь раз отдавал игрока в аренду.
Ранее «Челси» нанес поражение «Моркаму» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.
✍️ @LucasPiazon é Gverreiro até 2⃣0⃣2⃣5⃣! ��⚪#WelcomeLucasPiazon— SC Braga (@SCBragaOficial) January 14, 2021
��️ https://t.co/7qDthxsZNv pic.twitter.com/0EYl5Q4j1y