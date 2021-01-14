Футболист «Саутгемптона» сдал положительный тест на коронавирус после игры с «Ливерпулем»

Футболист «Саутгемптона» Дэнни Ингс сдал положительный тест на коронавирус после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем», передает BBC.

Напомним, «святые» встречались с мерсисайдцами 4 января. Подопечные Юргена Клоппа уступили со счетом 0:1.



Сейчас игрок находится на самоизоляции. Он сможет вернуться к тренировкам 15 января.

Ранее сообщалось о том, что матч 19-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Эвертоном» перенесен из-за коронавируса.