«Спартак» расторг контракт с Малколмом Баду

Московский «Спартак» расторг контракт с футболистом команды Малколмом Баду, передает «СЭ» со ссылкой на директор по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова.

Баду перешел в столичный клуб в 2019 году. Он сыграл 24 матча за «Спартак-2», отметившись забитым мячом.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, набрав 35 очков.



Ранее «Спартак» объявил состав команды на первый сбор в Дубае.