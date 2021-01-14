«Спартак» расторг контракт с Малколмом Баду
Андрей Черников
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Московский «Спартак» расторг контракт с футболистом команды Малколмом Баду, передает «СЭ» со ссылкой на директор по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова.
Баду перешел в столичный клуб в 2019 году. Он сыграл 24 матча за «Спартак-2», отметившись забитым мячом.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, набрав 35 очков.
Ранее «Спартак» объявил состав команды на первый сбор в Дубае.