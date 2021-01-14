«Краснодар» расторг контракт с голкипером Синицыным

«Краснодар» расторг контракт с вратарем Андреем Синицыным, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что стороны достигли соглашения о досрочном завершении контракта 32-летнего голкипера.

«Краснодар» благодарит Андрея Синицына за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Вратарь выступал за «Краснодар» с 2012 года. Он принял участие в 103 матчах, в 33 из которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что игрок «Краснодара» попал в список лучших бомбардиров XXI века.