Передача Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Оскар Сундквист, также отличились Джордан Кайру и Кайл Клиффорд. У хозяев шайбу забросил Андре Бураковски.

Российский форвард «Блюз» Иван Барбашев отметился результативной передачей.

В ночь на 15 января команды вновь встретятся с Денвере.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

1:0 — Бураковски (Комфер, Кадри) — 04:55 (5x4)

1:1 — Сундквист (Томас, Шварц) — 09:32

1:2 — Кайру (Бозак, Сэнфорд) — 13:15

1:3 — Клиффорд (Барбашев) — 46:46

1:4 — Сундквист (Томас) — 54:22