Дебютировавший в НХЛ Романов повторил достижение Маркова в «Монреале»

Российский игрок «Монреаль Канадиенс» Александр Романов стал третьим защитником в истории команды, которому удалось отметиться результативным действием в дебютном и одновременно в первом же матче сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ) россиянин стал автором результативной передачи. Ранее такое удавалось сделать чеху Петру Свободе в сезоне-1984/85 и россиянину Андрею Маркову в 2000 году.

Всего Романов провел на льду 21 минуту 48 минут. За это время он сделал три броска в створ ворот и совершил один силовой прием.

Ранее сообщалось, что защитник «Канадиенс» вошел в рейтинг главных претендентов на награду «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку сезона НХЛ.