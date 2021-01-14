«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в первом матче нового сезона НХЛ
Карен Саркисян
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«Филадельфия Флайерз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счетом 6:3.
В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Джоэль Фараби, Михаэль Раффль, Трэвис Конечны и Кевин Хейз.
В составе «Питтсбург» — Марк Янковски, Сидни Кросби и Брэндон Танев.
Ранее сообщалось, что пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков НХЛ.