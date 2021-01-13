Бывший игрок ЦСКА рассказал о любви полузащитника «Монако» Головина к «Макдоналдсу»

Бывший игрок московского ЦСКА Александр Макаров рассказал о любви полузащитника «Монако» Александра Головина к «Макдоналдсу».

По словам Макарова, полузащитник пришел в ЦСКА в 16 лет и сразу показал себя скромным молодым человеком.

Игрок вспоминает, как ходил вместе с Головиным в «Макдоналдс».

«Мы с ним на спор ели в «Макдональдсе» – кто больше дней продержится. Я продержался 19 дней, а он — 23», — рассказал он в интервью Sports.ru.

Напомним, что Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за € 30 млн.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.