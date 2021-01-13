Минск готов обсудить с Латвией вопросы проведения ЧМ-2021

Оргкомитет чемпионата мира 2021 года по хоккею в Минске готов обсудить с Латвией и другими государствами вопросы проведения турнира.

Первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня в белорусской столице и Риге.

«Белорусская сторона готова к диалогу как с Латвией, соорганизатором чемпионата, так и с любыми другими странами, по вопросам наилучшего проведения совместного чемпионата, а не использования его в качестве инструмента политического давления на нашу страну», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Белоруссии.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что организация не намерена переносить чемпионат мира из Минска.