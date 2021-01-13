«Тоттенхэм» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче АПЛ
Мартин Норикович
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«Тоттенхэм Хотспур» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче 16 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе «Тоттенхэма» забитым мячом отметился Гарри Кейн.
В составе «Фулхэма» — Иван Кавалейру.
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на первое место в АПЛ.