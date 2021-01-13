Защитник «Ростова» Терентьев пропустит около двух месяцев из-за травмы
Карен Саркисян
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Защитник «Ростова» Денис Терентьев пропустит около двух месяцев из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Напомним, что зимние сборы ростовского клуба начнутся 14 января.
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 32 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.