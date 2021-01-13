Нападающий «Автомобилиста» Шумаков пропустит остаток сезона КХЛ
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Сергей Шумаков пропустит остаток сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Напомним, что нападающий не играл с 28 декабря 2020 года из-за полученный травмы на тренировке.
«Сергея уже прооперировали, он пропустит остаток сезона», — передает слова Бабаева Sport24.
В нынешнем регулярном чемпионате Шумаков провел 28 матчей, забросил восемь шайб и сделал пять результативных.
Ранее сообщалось, что пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков НХЛ.