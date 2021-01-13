Нападающий «Автомобилиста» Шумаков пропустит остаток сезона КХЛ

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Сергей Шумаков пропустит остаток сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Напомним, что нападающий не играл с 28 декабря 2020 года из-за полученный травмы на тренировке.

«Сергея уже прооперировали, он пропустит остаток сезона», — передает слова Бабаева Sport24.

В нынешнем регулярном чемпионате Шумаков провел 28 матчей, забросил восемь шайб и сделал пять результативных.

Ранее сообщалось, что пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков НХЛ.