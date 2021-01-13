Агент рассказал о подробностях перехода полузащитника Зайнутдинова в ЦСКА

Агент Тимур Гурцкая в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги» рассказал о подробностях перехода полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в московский ЦСКА.

По словам агента, глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян не хотел подписывать Зайнутдинова.

«Это лучшее приобретение клуба в летнее трансферное окно», — сказал он.

Напомним, что зимние сборы московского клуба начнутся 17 января.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.