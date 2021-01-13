Тарасова отказалась комментировать уход Константиновой от Плющенко
Антон Борисов
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась комментировать уход фигуристки Станиславы Константиновой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«У меня нет мнения. Не хочу по этому поводу высказываться», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Константинова перешла в академию Плющенко в феврале 2020 года. Она является бронзовым призером зимней Универсиады-2019, а также обладательницей серебра этапа Гран-при в Финляндии сезона-2018/19.
Ранее чемпионка мира Мария Бутырская оценила уход Константиновой.