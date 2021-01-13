Экс-футболист «Спартака» может стать игроком «Ливерпуля»
Харитон Сергеев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Экс-футболист московского «Спартака» Никола Максимович может стать игроком английского «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.
Напомним, права на футболиста принадлежат итальянскому «Наполи».
Контракт серба с «партенопейцами» истекает летом 2021 года, но до сих по не продлен. Защитник сейчас может вести переговоры с любыми клубами.
Ранее игрок «Спартака» Крал заявил о желании играть в Англии.