Экс-футболист «Спартака» может стать игроком «Ливерпуля»

Экс-футболист московского «Спартака» Никола Максимович может стать игроком английского «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.

Напомним, права на футболиста принадлежат итальянскому «Наполи».

Контракт серба с «партенопейцами» истекает летом 2021 года, но до сих по не продлен. Защитник сейчас может вести переговоры с любыми клубами.



Ранее игрок «Спартака» Крал заявил о желании играть в Англии.