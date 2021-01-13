Бутырская оценила уход Константиновой из академии Плющенко

Экс-фигуристка Мария Бутырская оценила уход Станиславы Константиновой из академии Евгения Плющенко, передает News.ru.

«Может быть, стало тесновато в этой группе. В последнее время к академии присоединились Александра Трусова и Алена Косторная. Также, скорее всего, ее перестали устраивать результаты», — сказала Бутырская.

Напомним, Константинова тренировалась в академии Плющенко с февраля 2020 года.



Ранее Яна Рудковская прокомментировала уход Константиновой из академии Плющенко.