Бестемьянова оценила слова Тарасовой о Плющенко
Андрей Черников
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Экс-фигуристка Наталья Бестемьянова оценила слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о Евгении Плющенко, передает «СЭ».
Напомним, Тарасова заявила, что Плющенко пока еще не стал тренером.
«Не хотела бы спорить с Татьяной Анатольевной, я очень ее уважаю. Но считаю, выступление Трусовой на чемпионате России показало, что Плющенко — тренер», — сказала Бестемьянова.
Ранее Яна Рудковская прокомментировала уход Станиславы Константиновой из академии Плющенко.