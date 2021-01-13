Бестемьянова оценила слова Тарасовой о Плющенко

Экс-фигуристка Наталья Бестемьянова оценила слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о Евгении Плющенко, передает «СЭ».

Напомним, Тарасова заявила, что Плющенко пока еще не стал тренером.

«Не хотела бы спорить с Татьяной Анатольевной, я очень ее уважаю. Но считаю, выступление Трусовой на чемпионате России показало, что Плющенко — тренер», — сказала Бестемьянова.



Ранее Яна Рудковская прокомментировала уход Станиславы Константиновой из академии Плющенко.