Плющенко прокомментировал уход Константиновой из своей академии

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал уход Станиславы Константиновой из своей академии, передает «СЭ».

«Станислава ушла из группы Александра Волкова и из академии. Мы хорошо разошлись, все нормально. Может быть, Стасе хочется взять какую-то новую планку для себя, привлечь новых тренеров», — сказал Плющенко.

Константинова тренировалась в академии Плющенко с февраля 2020 года.



Ранее Константинова прокомментировала уход из академии Плющенко.