Плющенко прокомментировал уход Константиновой из своей академии
Андрей Черников
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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал уход Станиславы Константиновой из своей академии, передает «СЭ».
«Станислава ушла из группы Александра Волкова и из академии. Мы хорошо разошлись, все нормально. Может быть, Стасе хочется взять какую-то новую планку для себя, привлечь новых тренеров», — сказал Плющенко.
Константинова тренировалась в академии Плющенко с февраля 2020 года.
Ранее Константинова прокомментировала уход из академии Плющенко.