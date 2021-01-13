Рудковская прокомментировала уход Константиновой из академии Плющенко

Продюсер Яна Рудковская, жена тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала уход Станиславы Константиновой из «Ангелов Плющенко», передает «СЭ».

«Мне она очень нравится. Она не ушла из шоу «Лебединое озеро». Почему они расстались с Волковым — лучше спросить у него. Мне кажется, он много дал Стасе. Видимо, не сошлись звезды в сезоне», — сказала Рудковская.

Константинова тренировалась в академии Плющенко с февраля 2020 года.



Ранее Константинова прокомментировала уход из академии Плющенко.