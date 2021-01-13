Тренер академии Плющенко объяснил уход Константиновой
Андрей Черников
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Тренер по фигурному катанию Александр Волков объяснил уход Станиславы Константиновой из академии Плющенко, передает РИА «Новости».
«Думаю, что причина ее ухода в том, что у нас на катке стало меньше времени для ледовых тренировок», — сказал Волков.
Также наставник отметил, что спортсменка предупредила о своем решении в начале января.
Ранее Константинова прокомментировала уход из академии Плющенко.