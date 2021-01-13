ИИХФ не намерена переносить ЧМ по хоккею из Минска
Андрей Черников
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что организация не намерена переносить чемпионат мира из Минска.
«Основным вариантом остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году. Намерены это сделать. В настоящее время другие варианты не рассматриваются», — передает слова Фазеля сайт ИИХФ.
Напомним, турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.
Ранее Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию вокруг проведения ЧМ по хоккею в Минске.