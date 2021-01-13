ИИХФ не намерена переносить ЧМ по хоккею из Минска

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что организация не намерена переносить чемпионат мира из Минска.

«Основным вариантом остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году. Намерены это сделать. В настоящее время другие варианты не рассматриваются», — передает слова Фазеля сайт ИИХФ.



Напомним, турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Ранее Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию вокруг проведения ЧМ по хоккею в Минске.