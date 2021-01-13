Бывший гендиректор «Спартака» Газизов будет помогать «Уфе»

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов будет помогать «Уфе», передает «Чемпионат.com».

«Вчера мы встретились с Газизовым. Далеко от нас он не отойдет, будет нам помогать. В каком качестве? Определимся чуть позже, пока рано говорить о должностях и постах», — сказал председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов

Напомним, Газизов работал в «Спартаке» с лета по декабрь 2020 года.



Ранее сообщалось о том, что Газизов думает над предложением «Уфы» о возвращении в клуб.