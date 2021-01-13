Бестемьянова прокомментировала уход Константиновой из академии Плющенко

Фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала уход Станиславы Константиновой из академии Евгения Плющенко, передает «СЭ».

«Думаю, дело не в условиях, а в том, что она плохо выступила. Еще я думаю, есть определенная финансовая составляющая. Платить деньги ради такого результата, наверное, не имеет смысла», — сказала Бестемьянова.

Напомним, Константинова тренировалась в академии Плющенко с февраля 2020 года.



Ранее Константинова покинула академию Плющенко.