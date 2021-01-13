Губерниев иронично отреагировал на трансфер Хендрикса в «Спартак»
Андрей Черников
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Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что игрок нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс перешел в московский «Спартак».
В официальном Instagram канала «Матч ТВ» появилась новость о том, что ПСВ попрощался с футболистом.
«Дай нам боже, что другим негоже», — прокомментировал пост Губерниев.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на новость о возможном назначении Торстена Финка на пост тренера команды.