«Пальмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес

Аргентинский «Ривер Плейт» обыграл бразильский «Палмейрас» во втором матче полуфинала Кубка Либертадорес.

Встреча проходила на стадионе «Аллиянс Парке» в Сан-Паулу и завершилась со счетом 2:0.

В составе «Ривер Плейта» забитыми мячами отметились Роберт Рохас и Рафаэль Борре.

Напомним, что первая игра полуфинала закончилась победой бразильского клуба со счетом 3:0.

Таким образом, «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес.

Отметим, что главный судья матча Эстебан Остохич отменил один из забитых мячей «Ривер Плейта» после просмотра VAR, а также не назначил два спорных пенальти в пользу аргентинского клуба.

Ранее Месси был назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.