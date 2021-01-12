Грожан показал ожоги после аварии на Гран-при Бахрейна

Пилот команды «Формулы-1» Ромен Грожан показал в Instagram ожоги после аварии на Гран-при Бахрейна.

«Мои руки вернулись, но выглядят по-прежнему не очень здорово. Если вы сильно впечатлительные, то не смотрите вторую фотографию», — подписал снимок француз.

Напомним, авария произошла на первом круге гонки. Грожан столкнулся с Даниилом Квятом и врезался в отбойник. Его болид загорелся, но спортсмен смог самостоятельно покинуть его.



Ранее стал известен нанесенный Квятом ущерб команде «Альфа Таури».